Comment le Tchad participe à l’équilibre de l’écosystème mondial ?

Le président Idriss Déby a rappelé lundi, au cours du sommet action climat des Nations Unies à New York, que le Tchad "participe à l’équilibre de l’écosystème mondial à travers la dépression de Bodélé située dans le nord du pays".



D'après le dirigeant tchadien, "cette poussière riche en particules minérales contribue à la survie et de l’équilibre de la forêt Amazonienne."



"Si la forêt amazonienne est reconnue pour sa contribution à l’équilibre de l’écosystème, il est tout à fait naturel que la dépression de Bodélé bénéficie de l’attention nécessaire de la communauté internationales", a-t-il ajouté.



Idriss Déby a également estimé que "la mise en œuvre des engagements pris par toutes les parties dans le cadre de l’Accord de Paris sur le climat et le Plan d’Action d’Addis-Abeba de l’Agenda 2030, s’avère urgente."



La concrétisation des ambitions du Tchad en matière climatique "nécessite la mobilisation de plusieurs milliards de dollars pour financer les initiatives d’atténuation et d’adaptation aux changements climatiques", a révélé le chef de l'Etat.