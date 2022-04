Concours d'entrée à la fonction publique au Tchad : les diplômés n'en veulent pas !

C'est dans la matinée du 8 avril à la Bourse de travail que ces derniers se sont donnés rendez-vous pour manifester leur ras-le-bol.



Le coordonnateur du collectif des lauréats professionnels Nanga Thierry a pris la parole et a surpris ses camarades en annonçant la déclinaison du bureau et de ses membres en ce terme : "Chers amis, nous avons lutté depuis trop longtemps. Le budget de 2022 prévoit le recrutement des diplômés à la fonction publique, annoncé tambours battants par le président du Conseil militaire de transition (CMT) et son gouvernement. Le premier trimestre de l'année est passé mais il n'y a rien. Nous constatons que c'est de la manœuvre dilatoire, le fait d'annoncer un concours. Le président du CMT n'a pas dit cela comme condition de recrutement. Nous avons beaucoup joué la prolongation mais les autorités compétentes ne l'ont pas voulu ainsi. Aujourd'hui et maintenant, le bureau décline sa responsabilité. À la base de décider maintenant".



Le porte-parole Neuzilka Emmanuel s'est dit conscient de la. situation. Pour lui, l'intégration par concours est un non évènement.



Neuzilka Emmanuel appelle chacun à prendre ses responsabilités. "Au président du CMT, tu es jeune, tu es arrivé par un bain de sang. Du fauteuil sur lequel tu es assis coule le sang de la jeunesse sacrifiée. Tu n'as jamais ouvert les yeux et l'oreille pour entendre et voir la souffrance des diplômés sans emploi. Nous allons céder nos peaux afin que tu puisses en faire un manteau contre le soleil. Nous disons haut et fort que ton entourage va te tuer", a-t-il dit.