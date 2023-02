Conférence des Gouverneurs au Tchad : Saleh Kebzabo appelle au respect de la fonction

Selon M. Kebzabo, "un gouverneur n'est pas n'importe qui. Un gouverneur choisi par le chef de l'Etat est quelqu'un qui est au-dessus de la crème. Il doit incarner les valeurs d'unité nationale." Il a exhorté les gouverneurs à être à l'écoute des plainte et informations, à ne minimiser personne, à ne sous-estimer aucune information et à prendre tout au sérieux.



"Vous êtes des hommes de droiture, des hommes de justice, des hommes qui œuvrent à l'unité des Tchadiens. Le gouvernement d'Union Nationale vous apporte son soutien", a ajouté M. Kebzabo. Il a reconnu que les gouverneurs ont besoin de moyens pour faire face à toutes les situations, et a assuré que le gouvernement fera en sorte de fournir des véhicules de fonction, des bureaux, une résidence et des équipements.



M. Kebzabo a également insisté sur l'importance du respect de l'État par les gouverneurs, même après la fin de leur mandat. Il a évoqué l'importance d'une tenue distinguée pour les gouverneurs, qui doivent être le représentant de l'État, et a assuré que le costume du gouverneur sera fourni par l'État.



Enfin, M. Kebzabo a recommandé aux gouverneurs de parler librement durant la conférence, de ne pas garder ce qu'ils ont à dire et d'offrir des orientations pour aider à prendre les bonnes décisions dans le cadre de la refondation du pays. "Dites des choses qui peuvent nous permettre de travailler dans le cadre de la refondation pour changer notre pays", a-t-il conclu.