Confinement de N'Djamena : des consignes pour les activités de transport urbain

Le ministre des Infrastructures et des Transports, Ahmat Abakar Adjid, a signé vendredi un arrêté précisant les modalités d'application du décret portant reconfinement de N'Djamena et allègement des mesures sanitaires. Les activités de transport public urbain dans la ville de N'Djamena sont autorisées de 5 heures à 20 heures, jusqu'à nouvel ordre, dans le strict respect des mesures :



- le nettoyage des véhicules concernés avec des désinfectants avant l'embarquement des passagers ;

- le lavage des mains avec du savon et l'utilisation des solutions Hydro-alcooliques par le passager ;

- le respect du nombre de places assises prévues dans la carte grise du véhicule ;

- le port des masques.



Le transport de plus de deux personnes sur une moto-taxi ou moto à usage personnel est formellement interdit.



Les véhicules à usage personnel ne doivent en aucun cas transporter plus de quatre personnes à bord, y compris le conducteur.



Le transport inter-urbain des personnes à destination de N'Djamena et de N'Djamena en direction des différentes villes du pays est interdit, en dehors des limites ci-après :

- N'Djamena-Koura à l'Est ;

- Maraà l'Ouest ;

- Koundoul au Sud ;

- Djermaya au Nord.



Ne sont autorisés que les déplacements en cas de mission dûment autorisée. Les dispositions de l'arrêté s'appliquent par tacite reconduction en cas du prolongement du confinement de la ville de N'Djamena.