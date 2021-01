Confinement de N'Djamena : les distributeurs de gaz et produits pétroliers autorisés

Le gouvernement a clarifié jeudi la situation des distributeurs de gaz et produits pétroliers pendant le confinement de la ville de N'Djamena. Leurs activités et services sont désormais autorisés par dérogation aux mesures restrictives du décret n°2 du 7 janvier 2021.



La semaine dernière, le syndicat des revendeurs, distributeurs et transporteurs de gaz butane s'est dit inquiet de l'absence de leurs activités dans la liste des services autorisés par le décret du 31 décembre 2020 portant confinement de N'DJamena.



Abdelbassit Baharadine, vice-président du syndicat, a expliqué que le couvre-feu de 18 heures ne les arrange pas car "le gaz sort avec retard de la raffinerie", tandis que la plupart des dépôts ne sont pas à N'Djamena. Il avait exprimé la crainte d'une pénurie de gaz si la situation perdure.