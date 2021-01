Confinement de N'Djamena : un journaliste arrêté malgré la dérogation des autorités

Des forces de la commission mixte Défense et Sécurité ont intercepté ce lundi soir le journaliste de Vision FM et Electron TV, Ahmat Mahamat Ahmat, au niveau du rond-point de Chagoua. De retour de Vision FM, celui-ci regagnait son domicile dans le 5ème arrondissement lorsqu'il a été interpellé. Sa moto a été saisie.



Le décret n° 13 janvier 2021 autorise par dérogation la presse à travailler en période de confinement de la ville de N'Djamena, suite à un plaidoyer de l'Union des journalistes du Tchad (UJT).



Depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels des médias publics comme privés éprouvent des difficultés dans leurs activités. Le gouvernement a pourtant appelé à plusieurs reprises les médias à joueur leur rôle avec plus d'intensité.