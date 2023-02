Congo-Burundi : des échanges attendus entre Evariste Ndayishimiye et Denis Sassou N'Guesso

Cette visite de travail intervient, Vingt-quatre heures après le 22ème sommet des chefs d’État et de gouvernement de la communauté économique des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et après une vingtaine de jours des assises du mini-sommet de Bujumbura, au Burundi. Mini- sommet qui a planché sur la situation sécuritaire à l’Est de la RDC.



Le programme officiel de la visite de travail du burundais à Brazzaville prévoit des entretiens en tête-à-tête, en soirée de ce dimanche, puis en matinée, du 27 février 2023. Au cours de ces échanges, Denis Sassou-N’ Guesso et Evariste Ndayishimiye ne manqueront pas, certainement, de faire le tour d’horizon de l'actualité de la sous-région et de nombreuses questions brulantes de l’heure, à l'instar de la situation sécuritaire à l’Est de la RDC, objet du mini-sommet des chefs d'Etat de l'EAC tenu à Bujumbura, le 4 février dernier, qui a mis un accent particulier sur le déploiement des troupes de la force régionale de l’EAC dans l’Est de la RDC, ainsi que sur le cessez-le-feu par les deux parties (les FARDC et le M-23).



Les conclusions du sommet de la CEEAC de Kinshasa, au cours duquel Felix Tshisekedi a passé le témoin à Ali Bongo, sans oublier le « one forest summit » prévu du 1er au 2 mars 2023, à Libreville, au Gabon, ne manqueront pas de retenir l’attention des deux dirigeants africains.



La coopération bilatérale entre les deux pays ne devrait pas, sans doute, manquer au menu des entretiens entre Denis Sassou-N' Guesso et Evariste Ndayishimiye. Des relations de coopération et d'amitié que les deux pays entretiennent depuis plusieurs années.



Au demeurant, la visite du président Ndayishimiye met en relief la vitalité de la diplomatie congolaise, pourrait-on dire. Car en un seul mois (février), le président Denis Sassou-N’ Guesso a reçu plusieurs chef d’Etats africains dont le président Felix Tshisekedi de la RDC à Oyo, le président Mohamed Bazoum du Niger et le dernier en date, Evariste Ndayeshimiye du Burundi.











