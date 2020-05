AFRIQUE Congo-Déconfinement : le député Brice Dimitri Bayendissa exhorte ses mandants congolais à vivre avec le COVID 19 en toute responsabilité

Alwihda Info | Par Chris jonala - 17 Mai 2020

Le Congo va mettre en application, à partir de ce lundi, plan de déconfinement par palier, conformément à la volonté des autorités nationales. Dans le dessein de préparer ses mandants à cette étape, le député de Tié Tié II, Brice Dimitri Bayendissa est allé, ce samedi 16 mai 2020, à leur rencontre, pour leur apporter son soutien composé des vivres et non vivres et les inviter à la prudence et à la responsabilité en cette période de déconfinement.

Les congolais, après 46 jours de confinement, vont devoir vivre avec la maladie à coronavirus, à compter de ce lundi. Une période qui implique à la fois changement d’habitude et prise de conscience de l’existence de la maladie à coronavirus. En sa qualité d’élu national, Brice Dimitri Bayendissa, poursuivant sa campagne alimentaire et de distribution des masques de protection, 2ème phase de l’initiative « un geste-un sourire », a apporté dans chaque ménage l’invite à la responsabilité.



« Notre circonscription est très peuplée avec plus de 250 milles habitants. Elle s’agrandit du jour le jour, avec la création des nouveaux quartiers. », a fait observer le député de Tié tié II, pour justifier cette 2ème phase de distribution des kits alimentaires.



Pour Brice Dimitri Bayendissa, la distribution ces kits alimentaires et masques est « notre manière d’assister nos frères et sœurs en situation de précarité. » Le fondamental, « pour nous », ajoute-il « était de faire une pédagogie auprès de nos mandants, pour bien appréhender le sens de notre responsabilité ». « Etre responsable ici et maintenant veut dire que les actes et gestes que nous allons poser dans cette période post-confinement qui s'annonce critique doivent concourir au progrès et au bonheur de la Nation Congo dans cette lutte contre la maladie à coronavirus. » Pouvait préciser le député Brice Dimitri Bayendissa.



La méthode pour cette distribution, comme à l’accoutumé, a été le porte à porte, pour un contact direct et pour une sensibilisation aux gestes barrières qui puisse apporter ses fruits. De ce point de vue et tenant compte de la donne actuelle sur la situation épidémiologique du Congo, le député de Tié Tié II, pour le compte du parti Congolais du Travail (PCT), a rappelé les mesures barrières, qui absolument intègrent le vécu quotidien de tout monde.



« En cette période de fin du confinement il est obligatoire d'être et de rester prudents afin de sauver des vies. » A dit Brice Dimitri Bayendissa à chaque personne visitée aujourd’hui. Pour lui, « il s'agira de se laver les mains régulièrement ou d'utiliser une solution hydro alcoolique, de tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, se moucher dans un mouchoir à usage unique puis le jeter, éviter de se toucher le visage, respecter une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. »



En complément de tous ces gestes, en somme, il a fait obligation à ses mandants de porter un masque de protection. Puisque, a t-il martelé « le virus ne circule pas tout seul, c'est l'homme qui en est porteur qui le fait circuler. En adoptant un comportement responsable qui S'appuie sur le respect des gestes barrières, on sauve des vies. »



C’est ce comporte responsable que tout le monde devrait adopter pour espérer gagner la bataille contre l’ennemi invisible, la maladie à coronavirus. Un message d’espoir du député Brice Dimitri Bayendissa, dans le cadre de la lutte contre le COVID 19.





