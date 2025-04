Congo : Denis Sassou N’Guesso salue le travail des agriculteurs de la ZAP de Kimbenza-Ndiba dans la Bouenza

Située à près de 5km du village Kinzaba, dans le district de Mfouati, dans le département de la Bouenza, la ZAP de Kimbenza-Ndiba, est constituée d’une vingtaine de groupements coopératives. Après quelques années d’existence, elle expérimente actuellement, la culture du maïs sur 60 hectares.



Après la séquence de récolte réalisée par la machine , le président Denis Sassou N’Guesso s’est adressé à ces groupements coopératifs, en saluant le travail de titan réalisé dans leur ZAP. « Merci pour le travail de la terre réalisé ici. J’ai vu le maïs et je vous félicite énormément », a-t-il déclaré, avant de les informer sur les machines agricoles achetées par le gouvernement et qui sont basées à Bouansa.



Denis Sassou N’Guesso a appelé ces producteurs agricoles à plus d’ardeur au travail, afin qu’ils occupent la superficie de la ZAP qui est encore non cultivée. « Les machines sont là, la terre est disponible, la volonté de travailler étant de mise, j’ai l’assurance que votre travail ira de l’avant », a renchéri le chef de l’Etat.



De leur côté, les fils de la Bouenza ont affirmé leur adhésion massive à la vision du chef de l’Etat congolais visant à développer l’agriculture au sens large. « Vous savez que le département de la Bouenza est le grenier du Congo. Dans cette logique, le président a voulu créer des pôles agricoles qui permettent de nourrir les congolais. Et, nous sommes très honorés que le chef de l’Etat ait fait ce déplacement pour venir, lui-même, inaugurer et visiter tous ces pôles agricoles qui sont en train d’être mis en place pour le développement de la Bouenza », a réagi Christ Dufort Mambiki.



Faciliter le travail de la terre



Parti de la ZAP de Kimbenza-Ndiba, Denis Sassou N’Guesso a mis le cap sur le centre d’exploitation des machines agricoles (CEMA), situé dans le district de la Bouansa, à quelques encablures du Monastère Sainte-Marie de la Bouenza. Le président congolais y est allé toucher du doigt la réalité du centre qui gère les machines agricoles acquises par le gouvernement pour donner un cachet particulier au développement agricole.



Selon le chef de ce centre, Fauvet Bilouboudi, cette logistique exposée devant le chef de l’Etat appuie les producteurs agricoles, aussi bien les particuliers que les ZAP pour faciliter le travail de la terre. Ce centre compte 31 tracteurs : 20 de marque FM Word et 11 de marque Tashen. Pour les effectifs, on dénombre un conducteur des travaux, 8 tractoristes ainsi que 7 aide-tractoristes.



La population en liesse



Pour témoigner sa reconnaissance au chef de l’Etat, pour toutes les actions à caractère économique, entreprises dans le département de la Bouenza, la population, très enthousiaste a été debout comme un seul homme tout au long de son parcours, d’au moins cinq kilomètres.