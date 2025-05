Congo-Russie : Denis Sassou-N’Guesso à Moscou pour le 80ème anniversaire de la fin de la 2ème guerre mondiale

En 1945, l’Union soviétique avait apporté une contribution décisive à la victoire des alliés sur le nazisme, après près de 4 ans, d’un conflit qui fit de nombreuses pertes matérielles et en vies humaines. Du 22 juin 1941 au 09 mai 1945, le front germano-soviétique fut le principal de la seconde guerre mondiale. Dirigé par le parti communiste et Joseph Staline, cet immense front s’étendait sur 6 200 Km. L’Union soviétique y affronta seule, l’Allemagne hitlérienne, résistant aux coups des hordes fascistes, avant de stopper leur avancée et de les refouler.



Le président Denis Sassou-N’Guesso fait partie des dirigeants qui connaissent les horreurs de la seconde guerre mondiale et ses conséquences. IL a souvent salué le rôle héroïque de l’Union soviétique qui a, en réalité, sauvé la planète entière de l’asservissement et de la dictature.



Au-delà de sa participation aux commémorations des 80 ans de la victoire des alliés, contre l’Allemagne hitlérienne, en Russie, Denis Sassou-N’Guesso aura des entretiens avec son homologue, Vladimir Poutine. Le renforcement des liens de coopération entre les deux pays sera sans doute la pierre angulaire de ces échanges.



En dépit de la parenthèse de la décennie 1990, marquée par des mutations générées par la perestroïka, le Congo et la Russie ont toujours entretenu des relations fructueuses. L’invitation du président russe à son homologue congolais s’inscrit indubitablement dans sa volonté de redynamiser la coopération entre son pays et la République du Congo.



Depuis l’établissement de la coopération bilatérale entre les deux pays en 1964, la coopération entre le Congo et la Russie a été élevée au rang de « coopération stratégique gagnant-gagnant », lors de sa visite en Russie, en novembre 2012. La dernière visite di président congolais à Moscou remonte en juin 2024. Une visite couplée à la célébration des 60 ans des relations diplomatiques entre la Russie et le Congo.



En rappel, « Jour de la Victoire », date de la commémoration de la victoire soviétique contre l’Allemagne nazie, le 09 mai est un jour férié en Russie depuis 1965.