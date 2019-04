Congo-Sénégal : Denis Sassou N’Guesso à l’investiture du président Macky Sall

Le président sénégalais, Macky Sall sera investi dans ses fonctions de chef de l’Etat du Sénégal le 02 avril prochain, entamant ainsi son deuxième mandat. La cérémonie, prévue à Diamniadio à une quarantaine de kilomètres de Dakar, la capitale sénégalaise, sera rehaussée de la présence de nombreux invités de marque, dont Denis Sassou N’Guesso le chef de l’Etat congolais. L’invitation de Denis Sassou N’Guesso à cette cérémonie d’investiture est l’expression de l’excellence des relations qui existent entre le Congo et le Sénégal et de l’amitié entre les présidents Denis Sassou N’Guesso et Macky Sall.



Rappelons qu’en avril 2016, le président Macky Sall avait aussi rehaussé de sa présence, la cérémonie d’investiture du président Denis Sassou N’Guesso.



Les deux chefs d’Etat ne manqueront pas de saisir l’occasion pour renforcer davantage les liens de coopérations entre leurs deux pays.



Selon les sources proches de la présidence sénégalaise, six chefs d’Etat ont confirmé leur présence sur les quinze invités. Il s’agirait, outre Denis Sassou N’Guesso du Congo, d’Ibrahim Boubacar Keïta (Mali), George Weah (Libéria), Alassane Ouattara (Côte-d’Ivoire), Roch Marc Christian Kaboré (Burkina Faso), Adama Barrow (Gambie) et de Félix Tshisekedi (RDC).