Congo : accord avec le FMI sur l'achèvement de la 2ème revue au titre de la facilité élargie de crédit

Une équipe du Fonds monétaire international (FMI) dirigée par Pritha Mitra, chef de mission pour la République du Congo, a effectué une mission à Brazzaville, du 20 septembre au 4 octobre2022, et des discussions virtuelles, du 24 au 28 octobre et le 18 novembre 2022, avec les autorités congolaises afin de discuter de la deuxième revue de l'accord triennal pour la République du Congo dans le cadre de la facilité élargie de crédit.



" L'équipe du FMI est parvenue à un accord au niveau des services avec les autorités de la République

du Congo sur l'achèvement de la deuxième revue au titre de la Facilité élargie de crédit (FEC) qui sera

soumise à l'approbation du Conseil d'administration du FMI" , a souligné le communiqué de presse avant de préciser que " La discussion par le Conseil d'administration n'aura lieu que si le budget 2023 approuvé par le parlement est aligné sur les objectifs du programme.



Relayant les avis de l'équipe du FMI, le communiqué de presse a noté que, la reprise économique se poursuit, malgré la détérioration de l'environnement international. Le document a ajouté que, la diversification de l'économie et la création d'emplois, l'amélioration de la gestion des finances publiques ainsi que la gouvernance, la transparence et les réformes du secteur financier seront des éléments clés et seront prioritaires dans le programme de réforme du gouvernement.



Outre quelques membres du gouvernement et autres hauts fonctionnaires , l'équipe du FMI, selon le communiqué de presse, a rencontré également les représentants du secteur privé, de la société civile et des partenaires au développement. et remercié les autorités congolaises pour leur excellente hospitalité, leur collaboration tout en félicitant les discussions empreintes de franchise.