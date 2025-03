Conseil de sécurité des Nations Unies : le Libéria compte sur le soutien du Mali

Le président de la Transition du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, a reçu en audience, le jeudi 13 mars 2025 à Koulouba, une importante délégation de la République du Libéria, conduite par Sara Beysolow Nyanti, ministre des Affaires étrangères.



Porteuse d’un message d’amitié et de fraternité de Joseph Boakai, président de la République du Libéria, Mme la ministre libérienne a indiqué que sa visite au Mali s’inscrit dans le cadre de la candidature du Libéria au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.



« À cet effet, il paraît important, en pareille circonstance, de solliciter le soutien des pays frères afin d’obtenir le plus grand nombre de votes possible pour le poste en question », a déclaré Sara Beysolow Nyanti.



Une candidature, a-t-elle poursuivi, qui vise à représenter l’Afrique au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et, surtout, à défendre les intérêts stratégiques du continent. « Nous avons un destin commun », a affirmé Sara Beysolow Nyanti, avant de rappeler les liens géographiques et culturels qui unissent le Mali et le Libéria.



Pour conclure, Mme la ministre s’est réjouie de sa rencontre avec le chef de l’État.