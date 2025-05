Tchad – Crise humanitaire : Plus de 557 000 personnes assistées par World Vision à l’Est

Depuis le début de la crise, World Vision a apporté une assistance multisectorielle à plus de 557 000 personnes, dont 345 456 enfants, dans les provinces de l’Ennedi Est, du Wadi Fira, du Ouaddaï et du Sila. Grâce à une équipe déployée de plus de 200 membres, des avancées notables ont été enregistrées. Dans le domaine de l’eau, hygiène et assainissement, plus de 85 000 personnes ont bénéficié de services essentiels, incluant la construction de forages mécanisés, la distribution d’eau potable, de kits non alimentaires et l’installation de plus de 900 latrines. Des milliers de personnes ont également été sensibilisées à l’hygiène, et quatre sites ont obtenu la certification FDAL (Fin de la Défécation à l’Air Libre).



En santé et nutrition, plus de 177 000 personnes, dont plus de 111 000 enfants, ont été assistées. Cela inclut le dépistage de la malnutrition chez près de 100 000 enfants, la prise en charge de cas sévères, la distribution de farine fortifiée et la formation de centaines d’agents de santé communautaires. Sur le plan de la sécurité alimentaire et de la résilience, près de 347 000 personnes ont reçu une assistance en vivres, en espèces ou en compléments nutritionnels, notamment grâce à l’appui du PAM et du HCR.



S’agissant des abris, 457 logements ont été construits dans les camps de Metche et Mille, au profit de près de 3 000 personnes. Enfin, en matière de protection, plus de 60 000 personnes, dont 42 000 enfants, ont été touchées par des actions de soutien psychosocial, de sensibilisation, de distribution de kits de dignité ou encore par la création d’espaces adaptés pour les enfants et de centres de transit. Une attention particulière a également été portée à la réinsertion de femmes victimes de violences basées sur le genre.



Cette mobilisation témoigne de l’ampleur des besoins humanitaires dans l’est du Tchad, et de la volonté de World Vision d’agir efficacement au plus près des populations vulnérables.