Conseil des ministres : le gouvernement appelé à la proximité avec les tchadiens

Le troisième gouvernement de Pahimi Padacké Albert, a tenu ce jeudi 11 janvier 2018 au palais présidentiel, son premier conseil de ministres, sous la présidence du Chef de l’Etat Idriss Déby.



Le premier ministre Pahimi Padacké Albert, a présenté les membres de son nouveau gouvernement au Président de la République. Constitué de 24 membres, ce nouveau gouvernement est confronté aux défis de l’heure en toile de fond, la crise économique et sociale.



A cet effet, le Chef de l’Etat a, dans sa communication, exhorté la nouvelle équipe à doubler d’efforts et surtout à travailler en étroite collaboration.



Les membres de ce gouvernement sont appelés à se rapprocher d’avantage de la population en privilégiant les missions à l’intérieur du pays et à lutter contre les mots qui entravent le développent de notre patrie, a rapporté le ministre de l’élevage Mahamat Annadif Youssouf.



Dans ce contexte économique difficile, le gouvernement du 24 décembre 2017 est appelé à plus de responsabilité, de rigueur et d’action pour répondre aux besoins des tchadiens.



