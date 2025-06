Coopération Inde-Burkina Faso : le transport, l’énergie et l’éducation au centre des intérêts

Le président du Faso, chef de l’État, le capitaine Ibrahim Traoré a reçu, ce jeudi dans la matinée, les lettres de créance de l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de l’Inde, accrédité au Burkina Faso, Son Excellence Om Prakash Meena, avec pour résidence Ouagadougou.



Diplomate de carrière, Om Prakash Meena est titulaire d'une licence en lettres. Il a occupé de hautes fonctions, aussi bien dans son pays qu'à l'extérieur. Le diplomate indien a servi dans les ambassades et consulats de son pays à Copenhague (Danemark), à Pretoria (Afrique du Sud), à Baku (Azerbaïdjan), à Dakar (Sénégal) et à Chicago (États-Unis d’Amérique).



La coopération entre le Burkina Faso et la République de l'Inde est soutenue par la volonté des deux pays d’œuvrer à son renforcement, particulièrement dans les domaines de l'énergie, du transport, du logement et de l'éducation.