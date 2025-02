Coopération : La Directrice Adjointe d'Oxfam Afrique échange avec les partenaires stratégiques au Tchad

Ce mercredi, Assalama Sidi, Directrice Adjointe d'Oxfam In Africa (OIA), a rencontré les partenaires stratégiques d'Oxfam au Tchad. Cette rencontre avait pour objectif de renforcer la collaboration et d'améliorer la synergie d'action entre Oxfam et ses partenaires locaux.





Des recommandations pour renforcer le partenariat





Lors de cet échange, les partenaires ont formulé plusieurs recommandations :



Améliorer la communication et le partage d'informations entre Oxfam et ses partenaires.

Accroître les rencontres de renforcement de capacités pour favoriser l'autonomie des partenaires.

Appuyer d'autres OSC/ONG locales et nationales pour des changements plus globaux.



Une initiative saluée par les partenaires





Les partenaires se sont montrés très satisfaits de ce temps d'échange. Ils ont salué l'initiative d'OIA et d'Oxfam au Tchad, qui renforce la confiance et la convivialité dans leur collaboration.





Un engagement pour un impact durable





Cette rencontre témoigne de l'engagement d'Oxfam à travailler en étroite collaboration avec ses partenaires locaux pour maximiser l'impact de ses actions au Tchad.