Coopération Tchad-Guinée équatoriale : renforcement des liens diplomatiques et perspectives prometteuses

Cette visite officielle s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays et vise à explorer des opportunités de collaboration mutuellement bénéfique dans une multitude de domaines.



Cette visite ministérielle historique ouvre la voie à un partenariat stratégique renforcé entre le Tchad et la Guinée équatoriale, au service du développement durable, de la prospérité et de la paix dans la région.