Coopération Tchad-Maroc : un nouveau souffle

Le ministre d'État, ministre des Affaires Étrangères, de l'Intégration Africaine et des Tchadiens de l'Étranger, S.E. Dr Abdoulaye-Sabre Fadoul, a reçu en audience, ce mercredi 12 février, Son Excellence Monsieur Abdellatif Erroja, ambassadeur du Royaume du Maroc au Tchad. Cette rencontre a été l'occasion de réaffirmer la solidité des relations bilatérales entre les deux pays et d'explorer de nouvelles perspectives de coopération.





Les deux personnalités ont souligné l'excellence des relations historiques qui unissent le Tchad et le Maroc. Ces relations, fondées sur des liens d'amitié et de fraternité, ont été renforcées par de nombreux accords de coopération dans divers domaines.





Des perspectives prometteuses





Les discussions ont porté sur les moyens de renforcer davantage cette coopération, notamment dans les domaines de l'éducation, de la formation et de l'investissement. Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre des actions concrètes pour concrétiser ces projets.



Le ministre tchadien a salué l'expertise marocaine dans plusieurs domaines et a exprimé le souhait de bénéficier de ce savoir-faire pour accélérer le développement du Tchad. L'ambassadeur du Maroc a, quant à lui, réaffirmé l'engagement de son pays à soutenir les efforts de développement du Tchad.





Un partenariat stratégique





Le partenariat entre le Tchad et le Maroc est un exemple de coopération Sud-Sud réussie. Les deux pays partagent des valeurs communes et ont des intérêts convergents. Ce partenariat contribue à renforcer la stabilité et le développement de la région.