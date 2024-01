Coopération bilatérale Tchad – Hongrie : Rencontre d’échanges entre l’ambassadeur de Hongrie en France et l’ambassade du Tchad en France

Il convient de noter que le 7 décembre 2023, le Tchad et la Hongrie ont scellé des protocoles d'accord dans plusieurs domaines clés tels que militaire, éducatif, sanitaire, agricole, énergétique, des nouvelles technologies et humanitaire. Ces accords marquent un jalon important dans le renforcement des liens entre les deux nations.



Lors de la signature de ces accords à Ndjamena, le Ministre des Affaires Étrangères de la Hongrie, Péter Szijjártó a exprimé sa reconnaissance envers le rôle crucial du Tchad dans le maintien de la stabilité du Sahel et dans la lutte contre le terrorisme. Il a également annoncé un vaste programme de coopération avec le Tchad dans les secteurs de la sécurité, de l'économie, de l'humanitaire et de l'éducation.



Cette rencontre entre SEM. Georges Habsbourg-Lorraine et SEM. Ahmad Makaila illustre l'engagement mutuel à renforcer davantage les relations bilatérales entre la Hongrie et le Tchad. Les discussions ont mis en lumière les opportunités futures pour une collaboration fructueuse qui profitera aux citoyens des deux pays ainsi qu'à leurs économies respectives.



La coopération bilatérale est un pilier essentiel pour favoriser l'échange d'expertise et promouvoir une croissance durable dans divers domaines clés tels que l'éducation, la santé publique ou encore l'agriculture. Par conséquent cette rencontre marque une étape significative vers un partenariat solide qui bénéficiera à long terme aux communautés tant hongroises que tchadiennes.



En conclusion cet échange met en lumière non seulement un renforcement concret des liens diplomatiques mais également une vision partagée quant au développement