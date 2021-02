Coopération : l'ambassadeur de Chine au Tchad reçu par le chef de l'État

N'Djamena - Le chef de l'État a reçu jeudi l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine au Tchad, Li Jin Jin, dans le cadre du renforcement de la coopération entre le Tchad et la Chine.



L'audience avait pour but de "faire une synthèse de l’avancement de la coopération sino-tchadienne, c’est-à-dire, faire un rapport au Marechal du Tchad, Président de la République ; écouter ses orientations, ses directives sur les futurs projets de coopération", a déclaré Li Jin Jin.



Le président de la République "a apprécié les résultats tangibles, fructueux obtenus même avec le contexte covid-19. Il y a des résultats très encourageants en 2020", a ajouté le diplomate chinoise.



Les défis liés au manque d'eau et d'électricité dans le pays ont été évoqués au cours de l'audience, en vue de nouvelles perspectives de coopération.