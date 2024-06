Coopération renforcée entre le Tchad et le Royaume-Uni : Présentation des Lettres de Créance par l'Ambassadeur Ross Mattews

Au cours de cette rencontre officielle, l'Ambassadeur Mattews a présenté les copies figurées de ses Lettres de Créance au Chef de la diplomatie tchadienne, marquant ainsi son accréditation officielle en tant que représentant du Royaume-Uni au Tchad.



Les discussions bilatérales ont porté sur l'examen approfondi des relations bilatérales entre le Tchad et le Royaume-Uni, qualifiées d'excellentes par les deux parties. L'ouverture récente de l'ambassade britannique à N'Djamena a été saluée comme un symbole tangible du renforcement des liens diplomatiques entre les deux nations.



Les deux parties ont réitéré leur engagement ferme à intensifier et à élargir leur coopération dans des domaines clés d'intérêt mutuel, en vue de promouvoir le développement socio-économique durable et la prospérité des deux pays.



Parmi les domaines prioritaires de collaboration figurent la sécurité, le développement, l'éducation et la santé. Le Royaume-Uni a exprimé sa volonté d'apporter une assistance technique et un soutien financier au Tchad dans ces domaines stratégiques.



Cette nouvelle ère de coopération renforcée entre le Tchad et le Royaume-Uni suscite des attentes positives quant à l'impact bénéfique qu'elle aura sur la stabilité et la prospérité des deux nations.