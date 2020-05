Coronavirus (COVID-19) au Burkina Faso (31 Mai 2020)

A la date du 29 mai 2020, la situation de la maladie a Coronavirus au Burkina Faso se presente comme suit:

242 echantillons analyses, repartis-en :

- 31 tests de voyageurs ;

- 09 tests de cas contacts ;

- 22 tests de cas suspects ;

- 55 tests d'hémodialyses ;

- 25 tests de controles ;

Nombre de nouveaux cas confirmés : 28, dont 27 importés et 01 à transmission communautaire (Ouagadougou) ;

Nombre de guérisons : 06, portant à 735, le total des guérisons ;

Nombre de décès : 00, total des décès 53 ;

Nombre de cas actifs : 93 ;

Nombre de cas confirmés depuis le 09 mars 2020 : 881 dont 322 femmes et 559 hommes.

Le gouvernement remercie tous les acteurs pour ieur engagement et leur détermination dans la lutte contre la maladie Coronavirus.

Le gouvernement rappelle aux population que la maladie à Coronavirus se transmet par les gouttelettes de salive et les sécrétions nasals et exhorte la population à la discipline et à la responsabilité pour romper la chaine de transmission de la COVID-19.