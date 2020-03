Coronavirus : Le Tchad renforce les mesures de contrôle des voyageurs de 5 pays

Le ministère tchadien des Affaires étrangères a annoncé lundi que dans le cadre de la prévention de I'introduction et de la propagation de COVID 19 (Coronavirus) sur le territoire national, "tous les passagers en provenance de pays à risque subiront le test de COVID 19, et, selon le cas, seront mis en confinement ou en quarantaine à leurs arrivées en République du Tchad, pendant 14 jours."



Cette période correspond à l'incubation, conformément aux modalités et procédures arrêtées par le ministère de la Santé Publique en liaison avec celui en charge de la défense nationale et de la sécurité.



"Sont considérés actuellement comme pays à risque, la République Populaire de Chine, la République de Corée du Sud, la République lslamique d'lran, la République ltalienne et la République Française", selon le ministère.



Cette liste est susceptible d'être élargie en fonction de l'évolution de la contamination dans d'autres pays touchés.