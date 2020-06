Coronavirus – République Centrafricaine : Le Ministère de la Santé et de la Population annonce 92 nouveaux cas de COVID-19

Le Ministère de la Santé et de la Population annonce 92 nouveaux cas de COVID-19, confirmés le 10 juin 2020 sur le territoire Centrafricain dont 54 de sexe masculin et 38 de sexe féminin. L’âge des patients varie de 5 mois à 83 ans. Les 92 cas sont tous à transmission locale et proviennent de […]

