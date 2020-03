Coronavirus : le Cameroun ferme ses frontières

Le président camerounais Paul Biya a donné des instructions mardi pour la fermeture des frontières avec les pays voisins, face à la pandémie de coronavirus, à compter de demain, mercredi 18 mars 2020.



"Les frontières terrestres, aériennes et maritimes du Cameroun sont fermées : tous les vols passagers en provenance de l'étranger sont suspendus, à l'exception des vols cargos et des navires transportant les produits courants de consommation", a précisé le Premier ministre Joseph Dion Ngute, dans une déclaration.



Des mesures de distanciation ont été prescrites, notamment la fermeture des écoles, lycées, universités et des débits de boisson. Les compétitions sportives sont reportées.



La délivrance des visas d'entrée est suspendue tandis que les déplacements entre les villes sont limités.



Le ministre de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a appelé à éviter les groupements de plus de 50 personnes.



Le Cameroun a enregistré 10 cas de coronavirus à ce jour.