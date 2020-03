Coronavirus : le Tchad renforce tous ses points d'entrée

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a rencontré samedi les membres du comité de coordination de lutte contre le Conoravirus, afin de faire le point sur les actions menées sur le terrain par les équipes mobiles.



Le Gouvernement tchadien, à travers le ministère de la Santé publique, avec l’appui de ses partenaires, a mis des dispositifs en place pour barrer la route à la pandémie de coronavirus.



Depuis l’annonce des premiers cas de la maladie à Wuhan en Chine, des mesures de prévention ont été prise pour sécuriser la population. La rencontre de ce samedi 14 mars 2020 s'inscrit dans cette logique pour faire un état des lieux de la maladie, indique le ministère de la Santé publique.



Des équipes médicales sont installées à l’aéroport Hassan Djamous de N’Djamena, à Ngueli frontière, frontière avec le Cameroun, à Bongor, à Léré à Touboro, Koutéré et à Bol.



Tous les points d’entrée seront renforcés par les équipes mobiles pour contrôler les voyageurs venant du Cameroun, du Nigeria et du Soudan. Le ministère en charge de la santé a mis à la disposition des agents des matériels de travail adéquats.



Dans le cadre de la coopération sanitaire, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dépêché une experte consultante du bureau régional du Sénégal. Elle est à N’Djamena pour renforcer l’équipe technique, informe le département ministériel. Des formations du personnel et des formateurs des cliniques mobiles pour la prise en charge des malades sont prévues. Des séances d"exercices de simulation sur le plan de contingence sont également prévues.



Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a exhorté l’ensemble de personnel au travail. Tout passager venant des zones infectées doit être mis en quarantaine à l’hôpital de Farcha.



Pour plus de dynamisme dans le travail, le chef du département a promis renforcer les équipes médicales avec du personnel. Toutes les dispositions sont prises pour faire face à un cas de la maladie.



Aucun cas de coronavirus n'a été détecté au Tchad à ce jour. Plus de 140 pays sont touchés dans le monde.