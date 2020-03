Coronavirus : le Togo annonce un cas positif

Le gouvernement togolais a annoncé vendredi dans un communiqué de presse, un premier cas de coronavirus.



"Une dame reçue en consultation, présentait des signes évoquant une grippe au coronavirus, à savoir une fièvre, un mal de gorge et des maux de tête. Les prélèvements effectués et analysés au laboratoire national de référence le 5 mars 2020 ont révélé un résultat positif au coronavirus", selon le communiqué.



La patiente est actuellement mise en isolement au centre de traitement des maladies infectieuses pour une prise en charge adéquate. A ce jour, son état de santé ne suscite aucune inquiétude majeure.



Ce cas index est celui d'une patiente de 42 ans résidant à Lomé avec sa famille. Cepandant, du 22 février au 2 mars 2020, elle a séjourné successivement au Bénin, en Allemagne, en France, en Turquie, puis a regagné le Togo via le Bénin par la frontière terrestre de Sanvi Condji, le 2 mars 2020.



Toutes les personnes qui ont été en contact avec la patiente ont été identifiées et mises en quarantaine conformément au règlement sanitaire international.



Une réunion du comité de crise présidée par le chef de l'Etat a été tenue ce vendredi 6 mars 2020. Toutes les mesures sont prises pour éviter la propagation du virus.