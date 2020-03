Coronavirus : les tchadiens prennent leurs dispositions

Les recommandations sanitaires



Les recommandations standard de l'OMS pour prévenir la propagation de l’infection comprennent le lavage régulier des mains, le fait de se couvrir la bouche et le nez lorsque l’on tousse et éternue et une cuisson complète de la viande et des œufs. Il faut éviter les contacts étroits avec toute personne présentant des symptômes de maladie respiratoire tels que la toux et les éternuements.