Coronavirus : un nouveau cas au Cameroun

Le ministre camerounais de la Santé publique, Dr. Manaouda Malachie, a indiqué samedi matin que son pays vient d'enregistrer un nouveau cas positif de Coronavirus.



"Le Cameroun vient malheureusement d'enregistrer un nouveau cas positif au Coronavirus. Il s'agit d'un camerounais résidant en Italie, ayant transité par Paris et arrivé au Cameroun le 7 mars dernier", a-t-il déclaré.



Selon lui, les formalités de sa prise en charge sont en cours.



Il a appelé à redoubler de vigilance.



C'est le troisième cas détecté au Cameroun. D'après le ministre, "les deux premiers cas se portent bien et sont suivis rigoureusement par une équipe dédiée".



Les recommandations de l'OMS



L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement désigné le COVID-19 pandémie le 11 mars 2020.



Le confinement reste la stratégie la plus appropriée pour les pays africains, préconise l'OMS.



« Chaque pays peut encore changer le cours de cette pandémie en intensifiant sa préparation ou sa réponse aux situations d'urgence. Les cas sont peut-être encore faibles en Afrique et nous pouvons le maintenir avec des actions pangouvernementales solides pour lutter contre le nouveau coronavirus », précise le Dr. Matshidiso Moeti, Directeur régional de l'OMS pour l'Afrique.