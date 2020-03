Coronavirus : un numéro vert gratuit au Tchad pour toute information

Le ministère de la Santé publique a mis à la disposition des citoyens un numéro vert "1313" pour toutes informations relatives à la pandémie de coronavirus. L'appel est gratuit est le numéro est ouvert 24h/24.



Dans le cadre de la surveillance épidémiologique, et la préparation à la riposte de la pandémie de la maladie à conoravirus, le Gouvernement tchadien a pris des mesures conséquentes pour barrer la route à une éventuelle survenue d'un cas de suspicion de coronavirus au Tchad.



Les postes frontaliers sous surveillance



Mercredi, le ministère de la Santé publique a déployé du matériel et une équipe mobile de la santé au poste frontalier de N'Gueli, pour procéder au contrôle systématique de prise de la température de tous ceux qui arrivent du Cameroun vers le Tchad.



Cinq points d'entrée des frontières du Tchad (Cameroun et Nigeria) sont concernés par ces dispositifs.



Le Cameroun et le Nigeria ont notifié des cas confirmés de coronavirus Covid-19. Face à cette situation, le Tchad doit renforcer la surveillance épidémiologique pour lutter efficacement contre cette maladie, a indiqué le ministre de la Santé publique, Mahamoud Youssouf Khayal.



Des instructions fermes ont été données par le chef du département de la santé publique afin que la température soit systématiquement prise pour tous ceux qui arrivent du Cameroun.



Un renforcement des contrôles à l'aéroport



Ce lundi, le ministère tchadien des Affaires étrangères a annoncé que dans le cadre de la prévention de I'introduction et de la propagation de COVID 19 (Coronavirus) sur le territoire national, "tous les passagers en provenance de pays à risque subiront le test de COVID 19, et, selon le cas, seront mis en confinement ou en quarantaine à leurs arrivées en République du Tchad, pendant 14 jours."



Cette période correspond à l'incubation, conformément aux modalités et procédures arrêtées par le ministère de la Santé Publique en liaison avec celui en charge de la défense nationale et de la sécurité.



"Sont considérés actuellement comme pays à risque, la République Populaire de Chine, la République de Corée du Sud, la République lslamique d'lran, la République ltalienne et la République Française", selon le ministère.



Cette liste est susceptible d'être élargie en fonction de l'évolution de la contamination dans d'autres pays touchés.