Côte d’Ivoire : 5 510 marchés approuvés à fin décembre, contre 5 288 en 2023

La situation des opérations de passation des marchés publics au titre de la gestion 2024 a affiché qu'à fin décembre 2024, 5 510 marchés ont été approuvés contre 5 288 à la même période en 2023, soit une hausse de 4,2%. Quand le montant des marchés approuvés à fin décembre 2024 s'élève à 1 403 milliards FCFA, contre 1 102 milliards FCFA à fin décembre 2023, soit une hausse de 27,3%.



Ces statistiques ont été données par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l'issue du Conseil des ministres, le mercredi 09 avril 2025 au Palais présidentiel à Abidjan-Plateau Quant aux procédures concurrentielles regroupant les appels d'offres ouverts et les appels d'offres restreints, elles représentent 66,2% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2024, contre 61,4% à fin décembre 2023, soit une hausse de 4,8 points.



Les procédures non concurrentielles représentent globalement 32,1% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2024, contre 36,3% à fin décembre 2023, soit une baisse de 4,2 points, a souligné Amadou Coulibaly.



En ce qui concerne spécifiquement les marchés de gré à gré, ils représentent 12,7% du montant des marchés approuvés à fin décembre 2024, contre 14,8% à fin décembre 2023, soit une baisse de 2,1 points. Enfin, la part en valeur des marchés attribués aux Petites et moyennes Entreprises (PME) est passée de 45,4% à fin décembre 2023 à 34,9%, à fin décembre 2024, soit une baisse de 10,5 points.



Toutefois, en nombre, a précisé le porte-parole du gouvernement, les PME ont obtenu 4165 marchés contre 3130 au titre de la gestion 2023 : « Comparativement à la gestion 2023, le nombre de PME titulaires de marché s'est accru de 62,7%, passant de 1108 à 1803 en 2024 ».