Côte d’Ivoire : 9 programmes de formation pour 170 militaires

Le ministère de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Apprentissage (METFPA) et l’État-major général des armées ont procédé, ce mardi 03 septembre 2024, à Abidjan-Plateau, au lancement des travaux de l’atelier d’harmonisation des programmes de formation pour 170 militaires de l’armée ivoirienne dans 09 métiers.



C’était en présence du général de division Dem Aly Justin, chef d’État-major général des Armées-adjoint. Il s’agit des métiers de mécanicien auto-engins blindés, électricien auto-engins générateurs, tôlier peintre auto, cuisinier, réceptionniste, employé d’hôtel, serveur restaurant, boulanger-pâtissier et électro mécanicien chaud froid.



« Cette activité permettra d’harmoniser et de valider les neuf programmes de formation dans les métiers avec les contenus de compétences générales communes à tous les parcours, les compétences particulières de chaque métier et les tableaux de spécification des compétences pour chaque métier », a expliqué Sangaré Moustapha, directeur de cabinet du ministre Koffi N’Guessan.



Cet atelier est le cadre idéal d’une bonne collaboration entre l’armée ivoirienne et le METFPA, pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques entre les équipes. Le directeur de cabinet attend de ces assises qui s'achèvent le mercredi 4 septembre, « des recommandations concrètes ».



Dans le cadre de la collaboration entre le METFPA et l'Armée, 1600 militaires spécialistes, notamment 524 sous-officiers et 1076 militaires de rang, diplômés de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, ont déjà été recrutés en 2023.