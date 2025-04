AFRIQUE Côte d’Ivoire : Côte d’Ivoire Métrologie démarre les activités de contrôle des instruments de mesure

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 16 Avril 2025





Dans le cadre de la lutte menée contre la vie chère par le gouvernement ivoirien, Côte d'Ivoire Métrologie a démarré, le mardi 15 avril, ses activités de contrôle métrologique avec la phase initiale consacrée au contrôle des instruments de mesure des distributeurs de carburant dans le District Autonome d'Abidjan.



Au cours de cette activité à laquelle ont pris part le conseiller technique du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gooré Bi Hué, la directrice du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), Awa Dosso, des représentants du ministère du Commerce, du Bureau national d'études techniques et de Développement (BNETD), de la Direction générale des hydrocarbures et autres acteurs concernés, les agents vérificateurs ont testé les volucompteurs des stations-services à Yopougon Bel-Air, Marcory ancien Cinéma Magic, Port-Bouët Centre pilote et Bingerville Féh Kessé.



Au terme des tests, l'administrateur de Côte d'Ivoire Métrologie, Youssouf Soumahoro, s'est félicité de ce que les pompes des stations-services concernées soient conformes aux normes de mesure. Il a expliqué que pour vérifier la conformité des instruments, les agents, munis de trois jauges, notamment celles de 5, 10 et 20 litres, effectuent trois essais, dont deux pour 5 litres, un pour 10 litres et un pour 20 litres.



« Pour les jauges de 5, 10 et 20 litres, les marges de tolérance sont respectivement de + ou - 20 millilitres, + ou - 50 millilitres et + ou - 60 millilitres. Les tests effectués ont été concluants. Cela veut dire que ces pompes débitent correctement à la fois pour le vendeur et pour l'acheteur », a affirmé Youssouf Soumahoro.



Il a souligné que quand la marge est supérieure, elle est à l'avantage du client et au désavantage du vendeur. Mais quand elle est inférieure, elle est au désavantage du client et à l'avantage du vendeur : « Comme nous sommes à équidistance du consommateur et du vendeur, alors nous menons cette opération pour éviter que le client paie plus et que le vendeur vende à perte ».



"Après avoir apposé le sticker de conformité sur la pompe concernée comme preuve de ce qu'elle a fait l'objet d'un contrôle métrologique, a-t-il poursuivi, le mesureur est vissé afin d'éviter toute manipulation après le passage de l'équipe de contrôle. Puis deux documents, dont le carnet métrologique et la fiche de vie, sont remis aux gérants de ces stations."



Par ailleurs, Youssouf Soumahoro a précisé que cette opération de vérification, qui se déroulera sur toute l'étendue du territoire, est soit primitive, c'est-à-dire effectuée avant la première mise en service de l'équipement, soit périodique et le retour de l'équipe de contrôle se fait dans six mois.



Dans le cas où la pompe n'est pas correcte, le fait, a-t-il dit, est constaté à la fois par les équipes de Côte d'Ivoire Métrologie et par le gérant de la station : « Nous faisons trois vérifications et trois réparations. Et à la troisième réparation, si la pompe n'est pas correcte, on considère qu'elle est hors service et nous donnons au gérant un avis de mise sous-scellé. Et si après, la pompe continue de mal fonctionner, alors il y a lieu de la remplacer ».



Pour Martial Amani, directeur technique des stations-services d'un groupe de commercialisation de carburant, « la vérification des instruments de mesure est une très belle initiative qui protège les intérêts des acheteurs et des vendeurs ». L'équipe de contrôle mettra le cap sur Cocody Duncan, Abobo Belleville, Abobo Stade Ébimpé et Grand-Bassam Moossou, le 16 avril.



Cette opération lancée officiellement par le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, le 19 février 2025, couvre tous les secteurs concernés par les instruments de mesure, notamment le commerce, la santé, l'agriculture, l'énergie, le pétrole, etc.



Il faut rappeler que l'État ivoirien a consenti à Côte d'Ivoire Métrologie une délégation de Service Public des services de Métrologie légale portant sur les vérifications primitives et périodiques d'appareils et instruments de mesure et le contrôle métrologique légal des produits préemballés ou assimilés.







