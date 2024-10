Côte d’Ivoire - Industrie Extractive : Inauguration de la Mine d’Or de Lafigué

Lors de cette inauguration, le ministre a souligné que : Le secteur minier, qui a gagné en attractivité, enregistre une progression continue marquée par des découvertes significatives de minerais. »



La mine inaugurée est la 4ème de ce type à être ouverte sous sa direction.



Mamadou Sangafowa Coulibaly a également évoqué le dynamisme du secteur, attribué à la réforme du code minier adopté en 2014, qui vise à positionner la Côte d'Ivoire dans une ère d’exploitation « prospère et durable ».



La mine de Lafigué dispose d'une réserve d'or dont la production annuelle est estimée à 5,6 tonnes à partir de 2025, totalisant 66 tonnes durant toute la période d’exploitation. Cela représente près de 400 milliards FCFA qui seront reversés à l’État ivoirien.



Cette initiative devrait générer 500 emplois directs et plus de 1 000 emplois indirects

Le ministre a affirmé que l’activité minière sera un pilier essentiel pour l'économie de la région du Hambol et pour le progrès social des populations locales.



Mamadou Sangafowa Coulibaly a promis que d’autres inaugurations de mines suivront, suite à l’ouverture de la mine d’or de Yaouré, Séguéla, et Grégbeu-Zaibo. Cette dynamique témoigne de l'engagement du gouvernement à développer le secteur minier en Côte d'Ivoire.