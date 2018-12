Côte d’Ivoire/Journée du Leonisme 2018 : Les jeunes Lions égayent les enfants du village sos d’Abobo

A l’occasion de la Journée du Leonisme célébrée le 5 décembre de chaque année, les Léo Clubs de Côte d’Ivoire se sont rendus le 8 décembre dernier au village d’enfants sos d’Abobo, pour égayer les tout-petits.



A en croire le président du comité d’organisation, Kitan Jean Martin, qui s’est exprimé au nom de la présidente des Léo Côte d’Ivoire, Diaby Massandjé, la célébration de cette Journée marquant les 61 ans de service Léo dans le monde et les 41 ans en Côte d’Ivoire, a été dédiée à « donner de la joie et de l’ambiance aux pensionnaires du village d’enfants sos d’Abobo ». Poursuivant, il a ajouté que cette œuvre Léo qui restera gravée dans l’esprit de ces enfants, participe à leur mieux-être.



Cette journée récréative a été rythmée par des jeux éducatifs éclatés à l’endroit des pensionnaires, un partage de repas, puis une coupure de gâteau.



Dans son intervention, le représentant de la commission jeunesse, Daniel Sampah a tenu à saluer, féliciter et encourager cette œuvre des Léo Clubs. Il a indiqué que cette action participe au développement de leur leadership, ainsi que de leur sens à servir lorsqu’il y a un besoin. Il leur a traduit toute sa fierté.



Pour sa part, Margaret Laubhouet, coordinatrice des activités Léo Côte d’Ivoire a d’entrée relevé que les clubs Léo développent le sens du leadership, l’expérience et des opportunités. Elle a, en outre signifié que ces ateliers de jeux ont pour but d’inculquer certaines règles de discipline et de loyauté aux enfants de ce centre d’accueil.