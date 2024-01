Côte d’Ivoire : Le Premier ministre satisfait des infrastructures réalisées à San-Pedro

"Nous avons pris le temps de visiter la Cité CAN, des stades d'entraînement et le stade Laurent Pokou. S'agissant de la cité CAN, nous avons été réjouis par la qualité des installations faites. Il reste juste les branchements électriques. Quant aux pelouses d'entraînement, elles sont belles. Au niveau du Stade Laurent Pokou, le point critique était la tribune de presse qui devait être déplacée. Les travaux sont achevés. C'est une grande joie pour nous", s'est réjoui Robert Beugré Mambé.



À San-Pedro, dernière étape des visites des infrastructures liées à la CAN 2023, le Premier Ministre a félicité officiellement la presse nationale et internationale qui suit, depuis de longs mois, l'évolution de l'organisation de la CAN: "Elle fait un travail remarquable. Nous en sommes fiers".



Il a dit compter sur cette presse "pour mobiliser les Ivoiriens afin de réserver un meilleur accueil aux pays participants, car, a-t-il signifié, "nous sommes tous des ambassadeurs de la CAN".



Tout en se réjouissant des efforts du Président de la République, Alassane Ouattara, "de mettre à disposition des terrains d'entraînement magnifiques et motivants", le Chef du gouvernement a indiqué qu'après la visite des infrastructures, les prochaines étapes seront consacrées à la mobilisation de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire pour que les stades soient pleins de supporters".



Déjà pour les populations autochtones de San-Pedro qu'il a rencontrées ce jour en présence des autorités administratives et politiques de la région, Beugré Mambé a relevé que "San-Pedro a donné la preuve d'une mobilisation exemplaire. Les populations sont prêtes à donner le meilleur accueil aux équipes quelles qu'elles soient".



La cité CAN bâtie sur 6,8 ha, accueillera la Poule F comprenant le Maroc, la RDC, la Zambie et la Tanzanie. Elle est également dotée de salles de loisirs, de réunions, de restaurants, de cuisine et de stockage.