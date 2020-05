Côte d’Ivoire/Lutte contre la propagation du COVID-19 : L’Ong Afamah fait don de kits sanitaires et alimentaires aux femmes du district d’Abidjan

L’Ong Alliance des femmes pour une aide mutuelle et pour des actions humanitaires (Afamah) a procédé à une remise de kits sanitaires et alimentaires d’une valeur totale de 4 millions de F Cfa aux femmes du district d’Abidjan.

Ce don réceptionné le 30 avril à Abidjan-Treichville par les 9 coordinatrices de ladite Ong, s’inscrit dans « une action de solidarité et de sensibilisation contre la propagation du Covid-19 », a affirmé la présidente-fondatrice, Diabagaté Nadiarra.

Elle a ainsi lancé un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures édictées par le gouvernement, en vue de contribuer à réduire la propagation de la pandémie.

Il s’agit de l’adoption de gestes simples, c'est-à-dire, le lavage régulier des mains avec de l’eau et du savon ou l’utilisation d’une solution hydro-alcoolique. L’observation une distance d’au moins un mètre entre les personnes. L’éviction des accolades, des embrassades, des rassemblements et déplacement non indispensables, etc.

Diabagaté Nadiarra a relevé que l’objectif de l’Ong est de lutter contre la pauvreté, d’encourager et d’aider les femmes à se prendre en charge et à s’épanouir dans la société.

Au nom des récipiendaires, Yapo Marie-France, coordonnatrice de l’Afamah Dabou à traduire leur gratitude à la donatrice. Elle a, en outre fait la promesse que les dons atteindrons les cibles souhaitées (veuves, démunies,…).

Traoré Samba a au nom du maire de la commune de Treichville qu’il représentait exprimé toute la reconnaissance à l’Ong Afamah. Quant à l’imam de la mosquée du port autonome d’Abidjan, il a également prôné l’application des mesures barrières contre la pandémie.