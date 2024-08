Côte d'Ivoire : Soutien aux Victimes de l'Accident au Ghana

Mambé s'est rendu au domicile de la famille de Koffi Claude Olivia, 15 ans, première victime décédée. Il a souligné l'objectif de la colonie : offrir aux enfants une opportunité d'apprentissage et de développement.

"Nous sommes venus exprimer notre soutien aux familles éplorées. Ce qu'ils recherchaient pour leurs enfants était la connaissance," a déclaré Beugré Mambé.



Le Premier Ministre a affirmé que l'État a réagi rapidement après l'accident, en prenant des dispositions pour le soutien des victimes, y compris un rapatriement spécial à Abidjan.



Les enfants blessés sont pris en charge et bénéficient d'un suivi médical au CHU de Cocody. Esther Adassa Kouassi, 16 ans, survenu peu avant le vol de retour. Le gouvernement s'est engagé à faciliter le rapatriement de son corps.



Assielou Félix Tanon, représentant les familles des victimes, a exprimé leur gratitude envers l'État pour son soutien constant depuis le début de cette tragédie.



L'accident est survenu durant une colonie de vacances organisée par un établissement scolaire privé, entraînant un bilan de deux décès et douze blessés. Le gouvernement assure la prise en charge de tous les blessés.



Le Premier Ministre a été accompagné par Logboh Myss Belmonde Dogo, Ministre de la Cohésion Nationale, qui a apporté son soutien aux victimes à l'aéroport.