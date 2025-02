Côte d'Ivoire : Un tournant pour la formation professionnelle avec la remise de 125 598 diplômes

Un événement historique pour la formation professionnelle en Côte d'Ivoire





Le vendredi 31 janvier 2025, une cérémonie historique s'est tenue à Abidjan. Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, N'Guessan Koffi, a procédé à la remise officielle de 125 598 diplômes couvrant la période 2014-2023. Ces diplômes, qui concernent les niveaux CAP, BEP, BP et BT, récompensent des milliers de jeunes Ivoiriens ayant suivi une formation professionnelle.





Une reconnaissance pour les efforts des apprenants





Cette cérémonie a été l'occasion de célébrer le succès de ces jeunes qui ont choisi de se former pour mieux s'insérer dans le monde du travail. Le ministre N'Guessan Koffi a souligné l'importance de cette étape, soulignant que ces diplômes représentaient bien plus que de simples papiers : ils incarnaient des vies transformées, des carrières lancées et des espoirs ravivés.





Un engagement fort du gouvernement





Le gouvernement ivoirien a réaffirmé son engagement en faveur de la formation professionnelle, considérant qu'elle est un levier essentiel pour le développement économique du pays. En remettant ces diplômes, le ministre N'Guessan Koffi a souligné la volonté du gouvernement de créer les conditions nécessaires pour une éducation de qualité et d'offrir des opportunités d'emploi à tous les jeunes Ivoiriens.





Les témoignages des diplômés





Les diplômés présents à la cérémonie ont exprimé leur joie et leur soulagement. Cyprienne Akissi Kouadio, titulaire d'un BEP en Secrétariat, a souligné l'importance de cette reconnaissance officielle après plusieurs années d'études. Elle a également évoqué les difficultés rencontrées pour obtenir ses diplômes en raison de la procédure administrative.





Les défis à relever





Si cette cérémonie est une étape importante, de nombreux défis restent à relever pour renforcer le système de formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment d'adapter les formations aux besoins du marché de l'emploi, de faciliter l'insertion professionnelle des diplômés et de renforcer les partenariats entre le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise.





Conclusion





La remise de ces 125 598 diplômes marque un tournant pour la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de doter le pays d'une main-d'œuvre qualifiée et de favoriser l'employabilité des jeunes.