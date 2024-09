Côte d’Ivoire : de nouvelles réformes et innovations pour l’année scolaire 2024-2025

A l’occasion de la cérémonie marquant la rentrée 2024-2025, le 02 septembre 2024 à Anyama, la ministre de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation de Côte d’Ivoire, Mariatou Koné, a annoncé de nouvelles réformes et innovations pour l’année scolaire 2024-2025.



Ces réformes portent, pour l’essentiel, sur la mise en œuvre du Programme national d'amélioration des premiers apprentissages scolaires (PENAPAS), au préscolaire et au primaire.



Son objectif est d’améliorer l’accès équitable aux services d’éducation et de santé scolaires au primaire, d’améliorer les résultats d’apprentissage, de renforcer la gestion axée sur la performance, et d’améliorer les apprentissages en lecture, écriture et mathématiques.



Mariatou Koné a aussi annoncé le retour du calcul mental et la suppression des cours de mercredi. « Le mercredi est consacré aux activités pédagogiques essentielles pour rester dans la dynamique du renforcement des apprentissages et des bons résultats enregistrés au CEPE », a-t-elle souligné.



La ministre de l’Éducation nationale a évoqué un réaménagement de l’emploi du temps hebdomadaire. « Les cours vont se dérouler le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi selon les horaires suivants, de 7 heures 45min à 12 heures 15 min. Puis, de 14 heures 30 à 17 heures 30 min.



Pour la classe de Cm2, les cours débuteront chaque jour par les études surveillées à 7 heures 30 du matin, et à 14 heures dans l’après-midi ». Il a été également institué les Prix du meilleur enseignant du Primaire, du meilleur enseignant du Secondaire et du meilleur éducateur.