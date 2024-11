Côte d’Ivoire : économie sociale et solidaire, un puissant levier pour le développement durable

L'économie sociale et solidaire s'impose comme un puissant levier pour promouvoir un développement inclusif et durable, dans une Afrique qui fait face à des défis complexes tels que la forte réduction de la pauvreté et des inégalités, dans un contexte marqué par l'impact de plus en plus présent des changements climatiques, a indiqué le Premier ministre ivoirien, Robert Beugré Mambé.



Il présidait la cérémonie d'ouverture du premier colloque scientifique organisé par Africa Perspectives Institute (API) sur le thème : « Économie sociale et solidaire et développement des pays africains : état des lieux, défis et perspectives », le lundi 04 novembre 2024, à Abidjan-Plateau.



Ces assises de deux jours ont enregistré la présence du ministre du Commerce et de l'Industrie, Souleymane Diarrassouba, par ailleurs président du conseil d’administration de l'API, de la ministre en charge de la Solidarité, Myss Belmonde Dogo et du ministre sénégalais de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire, Alioune Badara Diop.



« Contrairement au modèle économique classique, l'économie sociale et solidaire incarne une vision alternative du développement fondée sur des valeurs de solidarité, de participation et de durabilité. Ainsi, notre continent, en raison de sa longue tradition de pratique économique communautaire et solidaire, est davantage prédisposé à tirer le meilleur parti de ce paradigme économique, pour peu qu'il soit davantage formalisé », a souligné le Premier ministre.



Pour lui, l'économie sociale et solidaire qui est un outil et un modèle fondé sur les principes de solidarité, vient soutenir les efforts du gouvernement en matière de planification des actions visant le développement durable et inclusif. Il a rappelé qu’en Côte d’Ivoire, d’importants résultats ont été obtenus en l'espace d'une décennie : « Le taux de croissance moyen de notre pays depuis 2012 se situe entre 7 et 8%.



Il a été de 0,7% en 2020 à cause du Covid-19, mais les perspectives de croissance d’ici à 2027 restent favorables et varieront entre 6,1% et 7% ». Du point de vue de l'évolution sociale, a-t-il poursuivi, le revenu moyen par habitant a doublé en Côte d'Ivoire en moins de dix ans, plus de la moitié de la population est inscrite à la Couverture Maladie universelle (CMU), et le taux de pauvreté est passé de 55% en 2011 à 37,5% en 2021.



L'objectif, à l'horizon 2030, avec le plan stratégique « Côte d'Ivoire solidaire », du président Ouattara, est de ramener le taux de pauvreté à 20%.