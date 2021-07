Côte d’Ivoire : la réinsertion des détenus par la promotion du sport dans les prisons

En vue d’améliorer les conditions de vie des personnes incarcérées, puis contribuer à leur réinsertion, l’Ong La balle Aux Prisonniers (LaBAP) en partenariat avec le ministère de Justice et des Droits de l’Homme, a procédé au lancement d’une série d’activités récréatives en milieu carcéral.



C’était le 15 juillet 2021, au sein de la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan (Maca), dans le cadre de Journée Nelson Mandela (Journée du détenu), commémorant le 18 juillet, date anniversaire de l’un des plus célèbre détenu.



Cette série d’activités récréatives bénéficiant du soutien de l’ambassade de France en Côte d’Ivoire et qui va s’étende dans toutes les prisons de Côte d’Ivoire, a, au menu, des matchs de football, des visites de stands, de l’animation culturelle, etc.



Pour marquer le départ, un match de gala en levée de rideau a opposé les dames de l’ambassade de France et les détenues du bâtiment femmes.



Le Directeur de l’administration pénitentiaire(Dap), Boubakar Coulibaly a indiqué que c’est « symbolique de célébrer et d’apporter de la joie aux prisonniers ». Il a relevé que les détenus sont appelés à sortir un jour. Ainsi, les activités de réinsertion en leur faveur seraient les bienvenues.



Boubakar Coulibaly a enfin traduit sa reconnaissance à l’Ong LaBAP, à l’ambassade de France, ainsi qu’aux autres partenaires, pour ces actions en faveur des lieux de détention.



Pour sa part, le coordonnateur national de LaBAP Konan Olympe, a souligné que les différentes activités au menu des festivittés, dont principalement le sport, vise à « valoriser les détenus, qui sont parfois stigmatisés, puis à participer à leur réinsertion ».