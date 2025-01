AFRIQUE Côte d’Ivoire : le chef de l’Etat a reçu les vœux de nouvel An des Institutions de l’Etat

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 10 Janvier 2025





Le président de la République de Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, a reçu le 09 janvier 2025, au Palais de la Présidence de la République, les vœux du nouvel An de la communauté diplomatique, des bureaux des Institutions de la République et des autorités judiciaires.



Le porte-parole de la communauté diplomatique, Mgr Mauricio Rueda Beltz, nonce apostolique et doyen du corps diplomatique, et Mme Marcelle Kouassi, magistrat hors hiérarchie, conseiller à la Cour de Cassation, ont, chacun, souhaité les vœux les meilleurs au chef de l’État, à son épouse, Mme Dominique Ouattara, à tous ses proches ainsi qu’aux Autorités ivoiriennes. Ils ont également, tous les deux, salué le leadership éclairé du chef de l’État à la tête de notre pays.



Mgr Mauricio Rueda Beltz a exprimé sa gratitude au président Alassane Ouattara et au peuple ivoirien pour leur hospitalité légendaire. Il les a félicités pour la victoire finale des Éléphants, l’équipe nationale de football, lors de la 34è édition de la Coupe d’Afrique des Nations de Football (CAN) organisée en janvier-février 2024, et surtout pour la qualité de l’organisation de ce grand évènement, qui a été une formidable vitrine mondiale pour la Côte d’Ivoire.



Dans le même cadre, il a salué les performances et avancées notables enregistrées par notre pays aux plans économique et social, avant de souligner que la Communauté diplomatique, en témoin participatif, s’engage à soutenir les efforts de la Côte d’Ivoire afin de continuer à demeurer une terre d’espérance.



A cet égard, il a souhaité que la Côte d’Ivoire continue sa trajectoire de paix, d’unité et de prospérité. Évoquant l’élection présidentielle d’octobre 2025, il a indiqué que cette échéance se présente comme une perspective vitale pour la démocratie dans notre pays.



A ce propos, il a réaffirmé sa foi et son espérance en la tenue d’une élection libre et inclusive, transparente et non violente. Pour relever ce défi, Monseigneur Mauricio Rueda BELTZ a affirmé que la Communauté diplomatique saura appuyer la Côte d’Ivoire afin qu’elle remporte cet autre trophée, à l’instar de celui remporté à la CAN.



En retour des vœux formulés à son endroit, le président de la République a souhaité pour chacun et chacune des membres de la communauté diplomatique, leurs familles respectives, les souverains et chefs d’État ainsi que les dirigeants des organisations qu’ils représentent, ses vœux les meilleurs pour l’année 2025.



Il a assuré la Communauté diplomatique de sa détermination à poursuivre les efforts afin d’offrir aux Ivoiriennes et Ivoiriens, de même qu’à tous ceux qui vivent dans notre pays, un havre de paix, porteur d’espérance. Évoquant la CAN organisée l’année dernière en terre ivoirienne, le chef de l’État a affirmé que cette compétition a démontré aux yeux du monde, la capacité de la Côte d’Ivoire à surmonter les défis et les différences pour s’unir autour d’une cause commune.



Il a, par ailleurs, fait remarquer qu’en dépit d’un contexte international et régional difficile, notre pays a enregistré des avancées notables et entend se maintenir dans cette trajectoire ascendante.



A cet égard, il a passé en revue les performances économiques et sociales réalisées, qui ont permis d’améliorer de façon substantielle, les conditions de vie des populations vivant en Côte d’Ivoire. Dans la même veine, il a mis en exergue les importants efforts déployés dans la sécurisation du pays, et qui ont donné des résultats tangibles.



S’agissant de l’élection présidentielle d’octobre 2025, le président Alassane Ouattara a tenu à rassurer la communauté diplomatique que ce scrutin sera paisible, démocratique et transparent.



Évoquant les nombreuses crises à travers le monde, il a ardemment exhorté la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour mettre fin à ces conflits, par le dialogue et la négociation, afin de construire un monde plus juste, plus prospère, pour nous-mêmes et pour les générations à venir.



Après avoir réaffirmé l’attachement de la Côte d’Ivoire à la lutte contre le réchauffement climatique, et invité les grands pays industrialisés à honorer leurs engagements en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique, le chef de l’État a, pour terminer, renouvelé à la communauté diplomatique, ses vœux de pleins succès dans l’accomplissement de ses missions.



Cette cérémonie de présentation des vœux du nouvel An au président de la République se poursuivra le lundi 13 janvier 2025, avec les membres de l’administration du territoire





Dans la même rubrique : < > Côte d’Ivoire : le gouvernement remet des chèques aux acteurs culturels ivoiriens Côte d’Ivoire : Hadj 2025, le coût du voyage et le nombre de pèlerins restent inchangés RDC : face à la situation sécuritaire, le chef de l’Etat préside le Conseil supérieur de la défense Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)