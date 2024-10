AFRIQUE

Côte d'Ivoire : le gouvernement lance une campagne de sensibilisation pour des élections apaisées en 2025

Alwihda Info | Par Alwihda - 15 Octobre 2024

Le Ministère de la Cohésion sociale, de la Solidarité et de la Lutte contre la pauvreté, à travers l'Observatoire de la Solidarité et de la Cohésion Sociale (OSCS), a procédé, le 14 octobre 2024, à Abidjan-Cocody, au lancement officiel de la campagne de sensibilisation pour des élections apaisées pour le renforcement de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Et ce, en présence des représentants de la Commission Électorale Indépendante (CEI) et du National Democratic Institute (NDI), rapporte le gouvernement.