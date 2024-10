Côte d’Ivoire : le gouvernement réaffirme son engagement en faveur de la transition énergétique

Dans un contexte où le stockage de l'énergie est devenu une priorité mondiale, à cause du réchauffement climatique dû en partie à l'utilisation des énergies fossiles, le gouvernement ivoirien a réaffirmé, ce mardi 22 octobre 2024, à Abidjan-Cocody, lors du Congrès international sur les énergies renouvelables et le stockage d’énergie, son engagement en faveur de la transition énergétique.



Ce congrès se tient du 22 au 24 octobre, sous le thème : « Les nouvelles formes de production et de conservation d'énergie écologiquement responsables », avec le partenariat de l'Union européenne et de la Coopération allemande, à travers la GIZ.



Représentant le Pr Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à la cérémonie d’ouverture, Djimbala Diakité, directeur de cabinet adjoint, a déclaré : « Je réaffirme l'engagement de notre gouvernement en faveur de la transition énergétique », avant d’ajouter : « Nous poursuivons des réformes visant à créer un cadre favorable à l'innovation dans le secteur des énergies renouvelables ».



Il s'agit, selon lui, de « porter la contribution des énergies renouvelables à 42% de la production énergétique d'ici à 2030 ». « Nous croyons fermement que ce congrès marquera un tournant décisif pour la Côte d’Ivoire et pour l’ensemble de la sous-région ouest-africaine », a espéré Yapi Abé Simon, président du Comité local d'organisation.



Et le Pr Gagou Yaovi, président du Comité international, de renchérir : « Monsieur le ministre, nous vous remercions pour votre engagement indéfectible ».