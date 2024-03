Côte d’Ivoire : le gouvernement remet 60 taxis communaux et 125 permis de conduire à des groupes de jeunes

Mamadou Touré, ministre de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique, et Amadou Koné, ministre des Transports, ont procédé, ce jeudi 28 mars 2024, à l'Institut national de la jeunesse et des sports (INJS) à Abidjan-Marcory, à la remise officielle de 60 taxis communaux et de 125 permis de conduire à des jeunes, informe le gouvernement.



Dans le cadre du Programme jeunesse du gouvernement (PJ-Gouv), à l'occasion de l'année de la jeunesse, le gouvernement a, en effet, conçu un projet de 500 taxis communaux et de permis de conduire. Ce projet a été conjointement piloté par le ministère des Transports et le ministère de la Promotion de la jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.



« La cérémonie de ce jour marque le début de la mise en œuvre effective de ce projet. Nous ambitionnons donc d'offrir 500 taxis. 166 taxis sont déjà disponibles. Pour ce matin, 60 taxis seront donnés aux différents maires et aux jeunes qui ont participé à la compétition de ce projet », a expliqué le ministre Mamadou Touré, porte-parole adjoint du gouvernement.



Par ailleurs, Mamadou Touré a appelé les maires des six localités concernées, notamment Grand-Bassam, San Pedro, Korhogo, Daloa, Bouaké et Yamoussoukro, à aider au suivi du projet dans leurs communes respectives.



A en croire le ministre des Transports, Amadou Koné, ce projet devrait permettre, à terme, « la création de 1 000 emplois directs et environ 1 000 emplois indirects ».