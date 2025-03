Côte d’Ivoire : le pays compte 54 663 819 abonnés à la téléphonie mobile et 29 170 000 abonnés à Internet

Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, a révélé, le jeudi 13 mars 2025 à Abidjan Sofitel Hôtel Ivoire, qu'en Côte d'Ivoire, à ce jour, sur près de 32,7 millions d'habitants, on dénombre 54 663 819 abonnés à la téléphonie mobile et 29 170 000 abonnés à Internet.



Il a donné ces statistiques, lors d'une double cérémonie qu'il présidait, à savoir la remise officielle des documents des Stratégies nationales de l'Intelligence artificielle (IA) et de la Stratégie nationale de la gouvernance des données, et le du lancement officiel du Projet d'Appui au Renforcement de l'Administration électronique (PARAE)



« Il y a déjà de nombreux acquis qui sont le fruit de la vision de notre Président de la République en matière d'intelligence artificielle et tous les dérivés que nous connaissons. Dans le paysage ivoirien, nous sommes, à la date d'aujourd'hui, près de 32,7 millions d'habitants. Nous avons 54 663 819 abonnés à la téléphonie mobile et 29 170 000 abonnés à Internet », a fait savoir Robert Beugré Mambé.



Le Premier ministre a, toutefois, noté l'existence d'entre 529 et 559 zones blanches (zones non couvertes par les réseaux de téléphonie mobile).



« Dans le cadre du Programme national de connectivité rurale, nous sommes en train de résoudre le problème des zones blanches avec le concours des sociétés de téléphonie mobile. D'ici à la fin de l'année, ces 559 zones blanches vont disparaître pour faire place à des zones couvertes. Ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire est en train de construire du solide, faire mieux, faire fort et d'être champion d'Afrique en matière d'intelligence artificielle. Nous le pouvons », a annoncé le chef du gouvernement.