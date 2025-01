Côte d’Ivoire : le président Ouattara annonce la construction d’une cité de l’innovation et de la culture

Dans son discours du nouvel an, le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé, en 2025, le lancement de la construction d'une cité de l'innovation et de la culture.



« Le dynamisme du secteur de la culture, du tourisme et du numérique offre des possibilités énormes en matière de création d'emplois et d'amélioration des conditions de vie des jeunes. C'est pourquoi, nous lancerons en 2025, la construction d'une cité de l'innovation et de la culture », a indiqué le président Alassane Ouattara.



Pour le chef de l'État ivoirien, cette cité va intégrer et regrouper dans un lieu unique, les infrastructures technologiques de dernière génération, des incubateurs, ainsi que des espaces dédiés à la création et à la promotion des arts et de la culture ivoirienne. Le président de la République a assuré attacher une attention particulière à la jeunesse, l'avenir du pays.



« Je connais votre envie d'exprimer votre talent, votre soif d'indépendance et votre soif d'épanouissement pour aider vos familles et contribuer au rayonnement de notre beau pays », a-t-il affirmé. Il a rappelé le Programme Jeunesse du Gouvernement (PJGouv) dont la mise en œuvre a bénéficié à des milliers de jeunes ivoiriens.