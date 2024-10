Côte d’Ivoire : le secteur des télécommunications réalise de bonnes performances

Invité de la conférence de presse hebdomadaire du Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), « Tout Savoir Sur », ce 29 octobre 2024, le directeur de la Régulation des Télécommunications à l'Autorité de Régulation des Télécommunications de Côte d'Ivoire (ARTCI), Guy-Michel Kouakou, a révélé les bonnes performances et une dynamique d’investissement soutenue dans le secteur.



Selon Guy-Michel Kouakou, la bonne santé du secteur des télécommunications est essentielle au développement économique et social du pays. Et d’affirmer que cette performance se mesure par la progression du chiffre d'affaires et des investissements, l’expansion des infrastructures, la baisse des tarifs au bénéfice des consommateurs et la pénétration des services auprès de la population.



En effet, le chiffre d’affaires global du secteur est passé de 940 milliards FCFA en 2019 à 1 219 milliards FCFA en 2023, et le volume global des investissements réalisés en 2023 dans les infrastructures et les technologies est de près de 245 milliards FCFA.



En ce qui concerne les infrastructures de télécommunications, la Côte d'Ivoire dispose de 30 240 km de fibre optique au 31 mars 2024. On note 8 080 localités couvertes sur un nombre total de 8 518 localités, soit une proportion de 94,86%. Quant aux taux de pénétration de la téléphonie mobile, le pays enregistre 181,1% avec 57 195 791 d’abonnés mobiles.



L’accès à Internet s’établit à 74 % des ménages en 2023, en augmentation de 21% par rapport en 2022. Guy-Michel Kouakou, a assuré que l’ARTCI reste vigilante pour maintenir cette dynamique positive et continue d’assurer un environnement réglementaire favorable à l’investissement, à la concurrence, à l’innovation et à l’inclusion numérique. Cela, en vue de répondre aux besoins d’aujourd’hui et aux défis de demain.